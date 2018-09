Signature d’un accord sur l’emploi des travailleurs handicapés en intérim

Le Gouvernement entend faciliter l’accès au marché du travail des travailleurs handicapés sous toutes ses formes, dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Le travail intérimaire constitue une double opportunité à cet égard : pour le travailleur handicapé, une mission d’intérim peut offrir la possibilité d’une vision concrète de son emploi au sein d’une entreprise ; pour l’entreprise utilisatrice, elle peut mieux apprécier l’apport individuel et collectif de l’embauche d’une personne handicapée.

Le secteur du travail temporaire constitue un levier d’insertion professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap éloignés de l’emploi, dans la perspective d’un emploi pérenne. Sur les 3 dernières années, cette branche a accompagné plus de 3 000 travailleurs handicapés intérimaires et 70% d’entre eux ont été ensuite embauchés par l’entreprise utilisatrice.

Sophie CLUZEL, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, a signé aujourd’hui un engagement avec Prism’emploi afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des travailleurs handicapés via le secteur du travail temporaire. Prism’emploi représente plus de 8 000 agences d’emploi et leurs 26 000 salariés permanents permettent chaque année à plus de 2,5 millions de salariés intérimaires d’accéder à l’emploi sur le territoire français.

Dans le cadre de cet accord, l’État s’engage à s’appuyer sur l’ensemble des acteurs susceptibles de faciliter l’accès des travailleurs handicapés au marché du travail, ainsi qu’à faciliter la mise en œuvre du nouveau cas de recours à l’intérim propre aux travailleurs en situation de handicap prévu par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Pour sa part, Prism’emploi s’engage à augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées au sein de ses entreprises adhérentes et des entreprises utilisatrices. De plus, Prism’emploi s’engage à associer tous les acteurs de la branche du travail temporaire pour améliorer les données disponibles et à mobiliser ses entreprises adhérentes en termes de formation professionnelle, de communication et de développement de partenariats.

